Казахстанский теннисист сотворил сенсацию на турнире в Мексике

Первая ракетка Казахстана в парном разряде Александр Недовесов вместе с эквадорцем Гонсало Эскобаром пробился в полуфинал турнира АТР 250 в Лос-Кабосе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Федерацию тенниса Казахстана.

В четвертьфинале Недовесов/Эскобар одержали волевую победу над первыми сеянными турнира - Сантьяго Гонсалесом (Мексика)/Нилом Скупски (Великобритания) — 3:6, 7:6 (7:2), 10:6.



В полуфинале казахстанско-эквадорскому дуэту предстоит сыграть с Гвидо Андреоцци (Аргентина)/Мигель Рейес Варела (Мексика).