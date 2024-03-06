Казахстанский боксер побил семикратного чемпиона в отборе на Олимпиаду-2024
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Казахстанский боксер Асланбек Шымбергенов провел свой первый бой на лицензионном олимпийском турнире в Бусто-Арсицио (Италия), передает BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.
В 1/32 финала в весовой категории до 71 килограмма Асланбек Шымбергенов встретился в бою с финном Сэмом Моровати, семикратным чемпионом своей страны. Этот поединок закончился уверенной победой Шымбергенова.
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Таким образом Асланбек Шымбергенов вышел в 1/16 финала и продолжил борьбу за путевку на Олимпиаду-2024 в Париже (Франция).
Чтобы получить квоту на предстоящие Олимпийские игры, на турнире в Бусто-Арсицио в весовой категории до 71 килограмма у мужчин нужно попасть в число четырех полуфиналистов — медальные бои проводиться не будут.
Что касается главных достижений в карьере Асланбека Шымбергенова, то он является действующим чемпионом мира, а в 2022 году становился чемпионом Азии.
Казахстанская федерация бокса в судебном порядке обжалует судейские решения боев Асланбека Шымбергенова и Карины Ибрагимовой на Азиатских играх-2023 в Ханчжоу .Главная цель - вернуть олимпийскую лицензию двум спортсменам, заявили в КФБ.
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