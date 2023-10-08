Казахстан подаёт в суд на организаторов турнира по боксу на Азиаде-2023

Казахстанская федерация бокса (КФБ) в судебном порядке обжалует судейские решения боев Асланбека Шымбергенова и Карины Ибрагимовой на Азиатских играх-2023 в Ханчжоу (Китай), передаёт BaigeNews.kz.

Азиада проходит под эгидой Олимпийского Совета Азии, а соревнования по боксу проводятся ОСА и Рабочей группой МОК по боксу на Олимпиаде-2024 в Париже (PBU).

"Несмотря на то, что соревнования по боксу на Азиаде подошли к концу, борьба за справедливость ещё не закончилась. Казахстанская федерация бокса подаёт иск против PBU. Главная цель - вернуть олимпийскую лицензию Асланбеку Шымбергенову и золотую медаль Карине Ибрагимовой", - приводит КФБ слова президента федерации Кенеса Ракишева.

Федерация, по его словам, полностью поддерживает министерство туризма и спорта РК и Национальный олимпийский комитет, которые намерены защищать права казахстанских боксёров.

"Турнир проводился МОК, а не IBA, поэтому возможности изменить решение, подать апелляцию или пересмотреть результат соревнований нет. Кроме того, в истории МОК ещё ни разу не было случая изменения итогов турнира по боксу. Но мы будем бороться за Асланбека и Карину до конца. Для нас они настоящие чемпионы", — отмечается в заявлении Ракишева.

Как отмечают в НОК, 3 октября 2023 года в полуфинале Азиады в противостоянии казахстанца Асланбека Шымбергенова и Сэвона Окадзавы из Японии по решению судей победа присуждена японскому боксёру. Это вызвало неоднозначную реакцию со стороны экспертного сообщества и болельщиков. А 5 октября Карина Ибрагимова в финале выступала против боксёра из китайского Тайпея Лин Ю Тинг, по гендерной принадлежности которой уже были прецеденты в 2022 и 2023 годах.