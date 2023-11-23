Казахстанским туристам упроcтят въезд в Байконур
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С 1 декабря порядок въезда в город Байконур для граждан Казахстана будет упрощен, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Kazinform.
Космический комплекс "Байконур", в состав которого входят космодром и город Байконур, является режимным объектом. Туда можно попасть только по специальным пропускам, которые оформляют службы режима администрации и Роскосмоса
Жители Байконура (и россияне, и казахстанцы), имеющие городскую прописку, въезжают и выезжают из города по постоянным пропускам. Для гостей предусмотрено оформление пропусков как минимум за 10-14 дней до прибытия. Для иностранцев допуск готовится службой режима в течение 45 дней.
Вопрос наращивания туристического потенциала Байконура, посещения космического комплекса казахстанцами ставится давно и не раз обсуждался на заседании межправительственной комиссии, сообщил специальный представителя президента РК на комплексе Байконур Кайрат Нуртай.
- Принято решение в пилотном режиме с 1 декабря 2023 года на контрольно-пропускном пункте выдавать пропуска гражданам Казахстана, прибывшим в Байконур с туристической целью. На КПП будет работать представитель бюро пропусков городской администрации, который на месте будет оформлять пропуск, - отметили в администрации города Байконур.
Условия оформления допуска на сам космодром Байконур, посещения объектов космодрома остаются прежними, через режимную службу Роскосмоса.
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