Казахстанским туристам упроcтят въезд в Байконур

С 1 декабря порядок въезда в город Байконур для граждан Казахстана будет упрощен, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Kazinform.

Космический комплекс "Байконур", в состав которого входят космодром и город Байконур, является режимным объектом. Туда можно попасть только по специальным пропускам, которые оформляют службы режима администрации и Роскосмоса

Жители Байконура (и россияне, и казахстанцы), имеющие городскую прописку, въезжают и выезжают из города по постоянным пропускам. Для гостей предусмотрено оформление пропусков как минимум за 10-14 дней до прибытия. Для иностранцев допуск готовится службой режима в течение 45 дней.

Вопрос наращивания туристического потенциала Байконура, посещения космического комплекса казахстанцами ставится давно и не раз обсуждался на заседании межправительственной комиссии, сообщил специальный представителя президента РК на комплексе Байконур Кайрат Нуртай.

- Принято решение в пилотном режиме с 1 декабря 2023 года на контрольно-пропускном пункте выдавать пропуска гражданам Казахстана, прибывшим в Байконур с туристической целью. На КПП будет работать представитель бюро пропусков городской администрации, который на месте будет оформлять пропуск, - отметили в администрации города Байконур.

Условия оформления допуска на сам космодром Байконур, посещения объектов космодрома остаются прежними, через режимную службу Роскосмоса.