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pixabay.com Сегодня, 09:05
66
Сегодня, 09:05
66
Фото: pixabay.com

Казахстанским медикам повысят зарплаты

Зарплаты казахстанских медработников вырастут. Об этом говорится в проекте поправок в постановление правительства, разработанном в Минздраве, передаёт BaigeNews.kz.

Согласно изменениям в документе, опубликованном на портале "Открытые НПА", ДО (тарифные ставки) медицинских и фармацевтических работников определяются с применением поправочного коэффициента к установленным размерам ДО:

  • специалисты высшего уровня квалификации (управленческий персонал блока А, основной персонал блока В1, В2): с 1 января 2023 года в размере 3,42 (в настоящее время коэффициент равен 2,73);
  • специалисты высшего и среднего уровня квалификации (основной персонал блока В3, В4): с 1 января 2023 года в размере 2,34 (в настоящее время коэффициент составляет 2,05).

В пояснительной записке отмечается, что данные поправки разработаны во исполнение Общенационального плана мероприятий по реализации Послания президента народу Казахстана от 1 сентября 2020 года об обеспечении к 2023 году уровня заработной платы медицинских работников в два раза выше средней заработной платы в экономике.

Обсуждение проекта на портале продлится до 19 апреля 2023 года.

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Сегодня, 09:05
66
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