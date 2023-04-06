Казахстанским медикам повысят зарплаты

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Зарплаты казахстанских медработников вырастут. Об этом говорится в проекте поправок в постановление правительства, разработанном в Минздраве, передаёт BaigeNews.kz.

Согласно изменениям в документе, опубликованном на портале "Открытые НПА", ДО (тарифные ставки) медицинских и фармацевтических работников определяются с применением поправочного коэффициента к установленным размерам ДО:

специалисты высшего уровня квалификации (управленческий персонал блока А, основной персонал блока В1, В2): с 1 января 2023 года в размере 3,42 (в настоящее время коэффициент равен 2,73);

квалификации (управленческий персонал блока А, основной персонал блока В1, В2): с 1 января 2023 года в размере (в настоящее время коэффициент равен 2,73); специалисты высшего и среднего уровня квалификации (основной персонал блока В3, В4): с 1 января 2023 года в размере 2,34 (в настоящее время коэффициент составляет 2,05).

В пояснительной записке отмечается, что данные поправки разработаны во исполнение Общенационального плана мероприятий по реализации Послания президента народу Казахстана от 1 сентября 2020 года об обеспечении к 2023 году уровня заработной платы медицинских работников в два раза выше средней заработной платы в экономике.

Обсуждение проекта на портале продлится до 19 апреля 2023 года.