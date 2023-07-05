Казахстанские врачи шокированы желанием Минздрава признать заговоры и привороты

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Профессиональные медработники возмущены идеей Минздрава о признании деятельности так называемых "народных целителей". Врачи недоумевают, ведь в проекте официального стандарта на вполне серьезном основании фигурирует определение "личность, избавляющая от болезней чудесным образом", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.

Целитель Жети Хазрет – один из самых известных в столице. Он утверждает, что видит будущее, снимает порчу и даже лечит физические недуги. Дар его, рассказывает он сам, перешел к нему от отца, а тому – от деда. И так – в семи поколениях. Сейчас к лекарю приходят за разными услугами. К примеру, срастить сломанные кости или вправить суставы.

"Вот, к примеру, вывихнутая лодыжка. Я ее глажу, читаю молитвы. Это дает мне силу свыше, приходит энергия. А уже она помогает костям встать на место. Минут за 10-15 можно такое сделать", - говорит целитель Жети Хазрет.

По словам самого целителя, приходят к нему только за добрыми делами. К примеру, за тем, чтобы получить дорогу в прекрасную жизнь. Накануне выборов в Парламент, рассказывает Жети Хазрет, к нему даже приходили кандидаты в депутаты.

А вот наводить порчу или сглаз он всегда отказывается. Всё-таки это от лукавого. Впрочем, тех, кто может сделать и такое, найти сегодня несложно.

Предложений излечиться от любых недугов – физических или психологических – на рынке магических услуг сегодня огромное множество – на сайтах объявлений, в социальных сетях и навигационных приложениях. Избавиться от телесных болей, снять порчу или сглаз, привлечь любовь и богатство в свою жизнь – все, чего пожелают доверчивые души. Впрочем, иногда случается и такое, что после лечения нетрадиционными методами бессильной становится даже официальная медицина.

К примеру, два года назад ребенку, упавшему с велосипеда, пришлось ампутировать руку. Избежать этого вполне было можно, если бы родители отвезли его в больницу, а не к местному целителю. Но за время лечения "чудесным образом" развилась гангрена. А не так давно общественность возмутило лечение грудничка кровопусканием.

Теперь же в Минздраве создали "Профессиональный стандарт", в который и внесли такое понятие, как "целитель – личность, которая избавляет от болезни чудесным образом". Впрочем, как сегодня призналась министр здравоохранения, лично ей такая трактовка не по душе.

"Мне тоже эта формулировка не нравится. Это очень хорошо, что обсуждается. Все предложения, замечания Министерство здравоохранения соберет и направит тем экспертам, которыми был разработан", - уверяет министр здравоохранения РК Ажар Гиният.

А обсуждается этот проект стандарта очень бурно. Профессиональные врачи активно подписывают петицию против документа. Но в Минздраве уверены: он необходим – хотя бы для того, чтобы были хоть какие-то требования к "специалистам", занимающимся мистическими услугами. А опытные врачи говорят, что и к народным лекарям ходить можно, но только после посещения реальных специалистов – с дипломами о медицинском образовании и сертификатами. Так сказать, для самовнушения.

"Есть у нас такое понятие, как плацебо. Здесь палка о двух концах. С одной стороны, есть мы, традиционные медики. А с другой, если помогают нетрадиционные, то нужно их как-то убедить в том, чтобы не брались за те вещи, в которых они ничего не понимают. Если у человека аппендицит, то его должен прооперировать хирург", - считает врач аллерголог-иммунолог Рафаил Розенсон.

Так что, у кого лечиться, решать, конечно, пациенту. Но и помнить о тех последствиях, которые могут настичь, тоже ему. В то же время еще дышит надежда на то, что в Министерстве здравоохранения будут лучше развивать официальную медицину: строить больницы, оснащать медцентры, обучать врачей, а не полагаться на "чудесное избавление".

Ранее в Минздраве ответили на слухи о признании целительства официальной медициной.