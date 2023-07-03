В Минздраве ответили на слухи о признании целительства официальной медициной

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В Казнете распространяется скриншот документа, который якобы доказывает, что министерство здравоохранения Казахстана намерено признать целительство медициной. В ведомстве эту информацию опровергли, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Stopfake.kz.

Как сообщили в пресс-службе министерства, распространяемый скриншот сделан с черновика профессионального стандарта "Традиционная медицина. Целительство", разработанного в рамках проекта Всемирного банка в 2019-2021 годы. Он всё ещё находится на обсуждении. После того как черновик утвердят, его разместят на портале "Открытые НПА" для дальнейшего обсуждения. Этот черновик включает в себя профессиональные стандарты для более чем 50 специальностей.

"Вопрос о приравнивании целителей к врачам и доказательной медицине не соответствует действительности. Данный проект направлен на формирование их ответственности и соответствий требованиям стандартам. Вместе с тем сообщаем, что в Кодексе Республики Казахстан от 7 июля 2020 года "О здоровье народа и системе здравоохранения" имеется отдельная статья "Традиционная медицина. Целительство", в которой утверждены следующие нормы:

Традиционная медицина – совокупность кодифицированных методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации, основанных на многовековых традициях народной медицины и разрешенных к медицинскому применению.

Право на деятельность в сфере традиционной медицины имеют лица с медицинским образованием, имеющие сертификат специалиста в области здравоохранения и лицензию в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях.

Целительство – совокупность эмпирических сведений о целительных средствах, приёмах, навыках и их практическое применение с целью воздействия на здоровье.

Проведение сеансов целительства с привлечением двух и более лиц, в том числе с использованием средств массовой информации, запрещается.

Лицо, причинившее вред здоровью человека при применении методов целительства, несёт ответственность в соответствии с законами Республики Казахстан", — пояснили в пресс-службе министерства.

Это говорит о том, что в Казахстане не планируют приравнивать целительство к медицине. Вместо этого в стране разрабатывают нормы, которым целители должны соответствовать для того, чтобы не причинить вред людям.