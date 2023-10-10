Казахстанские спасатели вылетели в Афганистан

45 сотрудников Министерства по чрезвычайным ситуациям РК отправились в Афганистан, чтобы оказать помощь в ликвидации последствий землетрясения, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

По информации ведомства, 45 спасателей, кинологических расчётов Республиканского оперативно-спасательного отряда, врачей и фельдшеров Центра медицины катастроф направлены в Афганистан для оказания помощи в ликвидации последствий землетрясения.

Отмечается, что ряд спасателей и медиков принимал участие в ликвидации последствий разрушительного землетрясения в Турции в этом году.

Напомним, мощное землетрясение произошло в провинции Герат на западе Афганистана 7 октября. Более двух тысяч человек погибли в результате землетрясений в Афганистане и более девяти тысяч получили ранения. Кабмин сообщил, что Казахстан направит гуманитарную помощь - продовольственные товары, палатки, медикаменты, предметы одежды и другие вещи первой необходимости. В МИД не поступала информация о пострадавших казахстанцах.