Землетрясение в Афганистане: в МИД не поступала информация о пострадавших казахстанцах
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Официальный представитель МИД РК на брифинге высказался о ситуации в Афганистане. Там, по последним данным, в результате землетрясения погибли две тысячи человек, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.
"В этот тяжелый момент выражаем искренние соболезнования семьям погибших и пострадавших, а также всему афганскому народу. Желаем скорейшего выздоровления всем гражданам Афганистана, получившим ранения. В этой связи заявляем, что казахстанская сторона готова оказать необходимую экстренную помощь афганскому народу", - сказал Айбек Смадияров.
По его словам, казахстанские дипломаты не пострадали.
"Посольство находится в столице, там как таковых толчков не было. О граждан Казахстана погибших и пострадавших к нам информации не поступало. Обращений не было, если обращения будут, мы сообщим", - резюмировал он.
Ранее сообщалось, мощное землетрясение произошло в провинции Герат на западе Афганистана. Более 2 000 человек погибли в результате землетрясений в Афганистане и более 9000 получили ранения.
Казахстан окажет поддержку Афганистану в целях ликвидации последствий разрушительных землетрясений, охвативших провинцию Герат 7 октября текущего года
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