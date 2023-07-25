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Казахстанские школьники выиграли четыре медали на международной олимпиаде по химии
Казахстанские школьники выиграли четыре медали на международной олимпиаде по химии, передаёт Baigenews.kz со ссылкой на пресс-службу министерства просвещения.
"Казахстанские школьники завоевали одну золотую, две серебряные и одну бронзовую медали на 55-ой Международной олимпиаде по химии (IChO-2023). В ней приняли участие 350 школьников из 88 стран мира", – рассказали в министерстве.
Олимпиада проходила с 16 по 25 июля в швейцарском Цюрихе.
Сборную команду Казахстана представили четыре школьника, выиграв одну золотую, две серебряные и одну бронзовую медали, тем самым обновив качественный состав копилки наград по химии:
Санжар Бисенали — ученик 12 класса НИШ ФМН города Астана;
Ринат Илюсизов — ученик 10 класса школы-лицея №8 для одаренных детей города Павлодара;
Альмира Нурланова — ученица 12 класса НИШ ФМБ города Актау;
Бекболат Мамырбеков — ученик 11 класса лицея Білім-инновация для одаренных детей Восточно-Казахстанской области.
"Победа на крупных международных олимпиадах даст возможность школьникам получить гранты для обучения в вузах страны на внеконкурсной основе, а также денежное вознаграждение. Обладателям золотой медали в размере 1500 МРП, серебряной медали – 1000 МРП и бронзовой медали – 500 МРП. Также будут награждены их наставники", – рассказали в министерстве.
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