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  • Казахстанские школьники выиграли четыре медали на международной олимпиаде по химии
пресс-служба министерства просвещения Сегодня, 15:40
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Сегодня, 15:40
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Фото: пресс-служба министерства просвещения

Казахстанские школьники выиграли четыре медали на международной олимпиаде по химии

Казахстанские школьники выиграли четыре медали на международной олимпиаде по химии, передаёт Baigenews.kz со ссылкой на пресс-службу министерства просвещения.

"Казахстанские школьники завоевали одну золотую, две серебряные и одну бронзовую медали на 55-ой Международной олимпиаде по химии (IChO-2023). В ней приняли участие 350 школьников из 88 стран мира", – рассказали в министерстве.

Олимпиада проходила с 16 по 25 июля в швейцарском Цюрихе.

Сборную команду Казахстана представили четыре школьника, выиграв одну золотую, две серебряные и одну бронзовую медали, тем самым обновив качественный состав копилки наград по химии:

Санжар Бисенали — ученик 12 класса НИШ ФМН города Астана;

Ринат Илюсизов — ученик 10 класса школы-лицея №8 для одаренных детей города Павлодара;

Альмира Нурланова — ученица 12 класса НИШ ФМБ города Актау;

Бекболат Мамырбеков — ученик 11 класса лицея Білім-инновация для одаренных детей Восточно-Казахстанской области.

"Победа на крупных международных олимпиадах даст возможность школьникам получить гранты для обучения в вузах страны на внеконкурсной основе, а также денежное вознаграждение. Обладателям золотой медали в размере 1500 МРП, серебряной медали – 1000 МРП и бронзовой медали – 500 МРП. Также будут награждены их наставники", – рассказали в министерстве. 

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Сегодня, 15:40
172
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