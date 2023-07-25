Казахстанские школьники выиграли четыре медали на международной олимпиаде по химии

Фото: пресс-служба министерства просвещения

Казахстанские школьники выиграли четыре медали на международной олимпиаде по химии, передаёт Baigenews.kz со ссылкой на пресс-службу министерства просвещения.

"Казахстанские школьники завоевали одну золотую, две серебряные и одну бронзовую медали на 55-ой Международной олимпиаде по химии (IChO-2023). В ней приняли участие 350 школьников из 88 стран мира", – рассказали в министерстве.

Олимпиада проходила с 16 по 25 июля в швейцарском Цюрихе.

Сборную команду Казахстана представили четыре школьника, выиграв одну золотую, две серебряные и одну бронзовую медали, тем самым обновив качественный состав копилки наград по химии:

Санжар Бисенали — ученик 12 класса НИШ ФМН города Астана;

Ринат Илюсизов — ученик 10 класса школы-лицея №8 для одаренных детей города Павлодара;

Альмира Нурланова — ученица 12 класса НИШ ФМБ города Актау;

Бекболат Мамырбеков — ученик 11 класса лицея Білім-инновация для одаренных детей Восточно-Казахстанской области.