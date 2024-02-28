Казахстанские сейсмологи зарегистрировали афтершок в Китае, жители нашей страны подземных толчков не ощутили, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ТОО "СОМЭ".

Сетью сейсмических станций ТОО "ННЦСН и И" МЧС РК 28 февраля 2024 года в 7: 17 часов по времени Астаны было зарегистрировано землетрясение.

Отмечается, что эпицентр землетрясения расположен в 275 километрах на юго-восток от Алматы на территории Китая, афтершок.