Казахстанские сейсмологи зарегистрировали афтершок в Китае
Сегодня, 08:50
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Сегодня, 08:50Сегодня, 08:50
104Фото: Pixabay
Казахстанские сейсмологи зарегистрировали афтершок в Китае, жители нашей страны подземных толчков не ощутили, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ТОО "СОМЭ".
Сетью сейсмических станций ТОО "ННЦСН и И" МЧС РК 28 февраля 2024 года в 7: 17 часов по времени Астаны было зарегистрировано землетрясение.
Отмечается, что эпицентр землетрясения расположен в 275 километрах на юго-восток от Алматы на территории Китая, афтершок.
"Энергетический класс землетрясения 9.9. Магнитуда MPV 4.4. Координаты эпицентра 41.16 градуса северной широты, 78.78 градуса восточной долготы. Глубина пять километров. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): на территории РК ощутимости нет", - сообщили в СОМЭ.
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