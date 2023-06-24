Казахстанские новорождённые получили подарки в честь Олимпийского дня

Фото: olympic.kz

Подарки, подготовленные Национальным Олимпийским комитетом, получили все новорождённые дети страны. В этом году в Олимпийский день родилось более 1400 малышей. В акции поучаствовали более 300 сотрудников родильных домов со всего Казахстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на olympic.kz.

Ежегодно Национальный Олимпийский комитет Казахстана чествует малышей, появившихся на свет 23 июня – в Международный Олимпийский день.

В этот важный для олимпийцев день чемпионы Серик Сапиев, Мерей Акшалов, Камшибек Кункабаев, Елдос Сметов, Ольга Рыпакова, Абзал Ажгалиев, Сакен Бибосынов передали поздравления по видеосвязи мамам и малышам в Туркестанской, Алматинской, Акмолинской, Жамбылской, ВКО, Улытау и других областях.

"Пусть дорога вашего малыша в этой жизни будет триумфальной, пусть путь малыша будет состоять только из громких побед и высочайших достижений. Мы знаем высокую цену успеха в большом спорте, олимпийских наград и всемирного признания. Всё это достижимо!" - поздравила многократная призерка Олимпийских игр Ольга Рыпакова. "Поздравляю вас и вашего малыша с Международным Олимпийским днем! Символичный день рождения в Олимпийский день — это реальная мотивация стать победителем в будущем", – сказал в своем поздравлении родителям малышей Абзал Ажгалиев.

Акция "Рожденный в Олимпийский день" подарила незабываемые эмоции мамам. Национальный Олимпийский комитет верит, что их малыши станут достойными гражданами своей страны, а некоторые, может быть, войдут в историю олимпийскими чемпионами.

"Уже четвертый год Олимпийский комитет проводит акцию "Рожденный в Олимпийский день", и я очень рад быть частью данной акции и поздравлений. Очень приятно видеть, как радуются мамы малышей, когда их поздравляют. Уверен, что кто-то из этих малышей обязательно станет гордостью Казахстана и привезет олимпийскую медаль!" - отмечает Олимпийский чемпион Серик Сапиев.

Отметим, что данная акция проводится в нашей стране уже четыре года, и считается образцом проведения Международного Олимпийского дня во всем мире.