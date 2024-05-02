Казахстанские гимнастки завоевали медаль на чемпионате Азии в Ташкенте

Команда Казахстана по художественной гимнастике отметилась первой медалью на чемпионате Азии в Ташкенте, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на НОК РК.

Спортсменки стали третьими в групповом многоборье. В сумме команда набрала 61,30 балла.

Победу одержали гимнастки из Узбекистана, японки завершили выступление на втором месте.

Команду Казахстана в этом виде программы представляли Аяулым Кадир, Аружан Калсаева, Аксункар Абдирахман, Мария Корниенко и София Ан.