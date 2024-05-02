Казахстанские гимнастки завоевали медаль на чемпионате Азии в Ташкенте
Сегодня, 19:40
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Сегодня, 19:40Сегодня, 19:40
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Команда Казахстана по художественной гимнастике отметилась первой медалью на чемпионате Азии в Ташкенте, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на НОК РК.
Спортсменки стали третьими в групповом многоборье. В сумме команда набрала 61,30 балла.
Победу одержали гимнастки из Узбекистана, японки завершили выступление на втором месте.
Команду Казахстана в этом виде программы представляли Аяулым Кадир, Аружан Калсаева, Аксункар Абдирахман, Мария Корниенко и София Ан.
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