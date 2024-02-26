Казахстанские футбольные фанаты подрались на стадионе в Турции
Сегодня, 22:03
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Сегодня, 22:03Сегодня, 22:03
93Фото: скриншот видео
Фанаты двух казахстанских футбольных клубов подрались на Суперкубке. Столкновение началось на трибунах в середине второго тайма. Матч между командами "Ордабасы" и "Тобол" проходил в турецкой Анталье, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.
Судя по видео, снятому на трибунах, сначала около 10 человек стали громко ругаться и толкать друг друга. Потом один из фанатов бросил в оппонентов стул.
О пострадавших в инциденте не сообщается.
Страсти удалось быстро погасить. Дальнейшая игра прошла без происшествий.
Говорят, причиной потасовки стало то, что болельщиков команд не разделили по секторам.
По итогам серии пенальти выиграл "Тобол".
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