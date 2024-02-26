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Казахстанские футбольные фанаты подрались на стадионе в Турции

Сегодня, 22:03
АВТОР
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скриншот видео Сегодня, 22:03
Сегодня, 22:03
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Фото: скриншот видео

Фанаты двух казахстанских футбольных клубов подрались на Суперкубке. Столкновение началось на трибунах в середине второго тайма. Матч между командами "Ордабасы" и "Тобол" проходил в турецкой Анталье, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.

Судя по видео, снятому на трибунах, сначала около 10 человек стали громко ругаться и толкать друг друга. Потом один из фанатов бросил в оппонентов стул.

О пострадавших в инциденте не сообщается.

Страсти удалось быстро погасить. Дальнейшая игра прошла без происшествий.

Говорят, причиной потасовки стало то, что болельщиков команд не разделили по секторам.

По итогам серии пенальти выиграл "Тобол". 

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