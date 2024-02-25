Определился обладатель Суперкубка Казахстана по футболу

Шымкентский "Ордабасы" сыграл с костанайским "Тоболом" в матче за Суперкубок Казахстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Поединок между чемпионом и обладателем Кубка страны прошлого года прошел на стадионе "Титаник Мардан" в Анталье.

Первый тайм проходил достаточно скучно и без особой опасности, даже полумоментов команды не создавали. Тем не менее, в компенсированное время угловой Асхата Тагыбергена превратился в гол, скидкой на дальнюю штангу воспользовался Евгений Макаренко, поразивший цель ударом в упор. На старте второй половины активнее был "Тобол", который сумел в итоге добиться своего, после углового Иван Миладинович со второй попытки переправил мяч в сетку. Игра перешла в серию пенальти, где сильнее были костанайцы — 5:4.

Таким образом, победителем Суперкубка страны и обладателем 25 миллионов тенге стал победитель Кубка страны.