Казахстанские экологи изучат воды Каспия для реабилитации тюленей

Фото: instagram.com/caspiansealrrc

Казахстанские учёные выиграли королевский грант на исследование проб прибрежных вод Каспийского моря для реабилитации тюленей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Instagram-аккаунт Сaspiansealrrc.

Центр изучения и реабилитации каспийского тюленя (Caspian seal RRC), созданный Центрально-Азиатским институтом экологических исследований (CAIER), выиграл гранты научно-технологического университета имени короля Абдаллы (KAUST) и благотворительной организации Rufford Foundation.

В рамках грантового исследования Caspian seal RRC (единственная в Казахстане организация, оказывающая ветеринарное лечение эндемику Каспия), будет исследовать текущее состояние прибрежных вод Каспия, а также продолжит работу по изучению и реабилитации каспийского тюленя.

Образцы воды будут доставлять в аналитическую лабораторию CAIER для дальнейшего химического анализа.

Пробы будут проанализированы на содержание тяжёлых металлов, кроме того, планируется провести органолептический, количественно-химический, атомно-абсорбционный спектральный анализ и другие исследования.

Напомним, в ноябре произошла гибель тюленей. Количество погибших особей достигло 141. В Минэнерго тогда предположили, что млекопитающие погибли из-за выброса сероводорода.

Также в ноябре президент Токаев поднял вопрос массовой гибели тюленей на Каспии. Он напомнил, что они занесены в Красную книгу Казахстана. Проблема сохранения и восстановления численности этого вида находится на личном контроле главы государства.