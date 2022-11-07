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Обследовать побережье Каспия из-за массовой гибели тюленей поручил президент
Касым-Жомарт Токаев поднял вопрос массовой гибели тюленей и рыб на Каспии, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Телеграм-канал "БОРТ №1". Он отметил, что к подобным явлениям приводит деятельность человека и изменение экологических условий.
"Для выявления фактов массовой гибели тюленей и рыб нужно организовать регулярное обследование акватории и побережья Каспия. Правительству следует решить вопрос материально-технического оснащения уполномоченных органов для работы в море. Важно пресекать незаконный промысел на Каспии, который ведет к сокращению популяции рыб и несет угрозу морской экосистеме. Остро строит проблема снижения уровня воды в Каспийском море. С 2005 года снижение составило уже свыше одного метра. Причины и последствия этого явления нуждаются в тщательном и всестороннем изучении", - сказал президент.
Он сказал о необходимости создать государственный научный институт, который будет осуществлять исследования Каспийского моря. Кроме того, по данной проблеме правительству поручили тесно взаимодействовать с коллегами из других прикаспийских государств.
Токаев напомнил, что тюлени занесены в Красную книгу Казахстана. Проблема сохранения и восстановления численности этого вида находится на личном контроле главы государства.
"Летом я посетил Центрально-Азиатский институт экологических исследований, который активно занимается изучением причин сокращения численности тюленей. В этом важном вопросе нужен комплексный научный подход. Ранее было запланировано создание государственных природных резерватов в Мангистауской области для сохранения популяции каспийского тюленя. Министерству экологии нужно ускорить данную работу и принять все необходимые решения", - сказал Касым-Жомарт Токаев.
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