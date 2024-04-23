Казахстанские дзюдоисты завоевали три медали на чемпионате Азии
Сегодня, 08:46
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Сегодня, 08:46Сегодня, 08:46
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В Гонконге завершились основные соревнования в рамках чемпионата Азии по дзюдо, передаёт BaigeNews со ссылкой на Olympic.kz.
В заключительный день команда Казахстана не смогла завоевать медали. За третье место бились Аруна Жангельдина (до 78 кг) и Нурлыхан Шархан (до 100 кг. Однако свои схватки они проиграли.
Таким образом, в активе казахстанских дзюдоистов три медали. Третьими стали Галия Тынбаева (до 48 килограммов), Эсмигуль Куюлова (до 63 килограммов) и Жанарыс Рахметкали (до 66 килограммов).
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