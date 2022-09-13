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Казахстанские банки начали приём заявок на компенсацию по депозитам
Казахстанские банки начали принимать заявки от физических лиц на получение компенсации по депозитам, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24".
Заявления вкладчики могут подать онлайн, не посещая отделение банка.
Напомним, в начале 2022 года Правительство и Нацбанк опубликовали совместное заявление о защите тенговых вкладов, которое предусматривает выплату премий по депозитам физических лиц в размере 10 процентов. Такое решение было принято на фоне возросших геополитических рисков.
В начале сентября Правительство Казахстана утвердило правила выплаты компенсаций по депозитам физлиц, размещённых в нацвалюте. Чтобы получить компенсацию, необходимо подать заявление о согласии на выплату до 1 января 2023 года. Порядок и способ подачи заявления определяют сами банки, которые должны уведомить вкладчика о возможности получения премии.
Вкладчики, не подавшие заявление в банк до 1 января 2023 года, не получат компенсации.
Премия в десять процентов выплачивается на сумму денег на компенсируемом депозите, действовавшем на конец операционного дня 23 февраля 2022 года, в пределах 20 миллионов тенге в каждом банке.
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