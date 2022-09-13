Казахстанские банки начали приём заявок на компенсацию по депозитам

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Казахстанские банки начали принимать заявки от физических лиц на получение компенсации по депозитам, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24".

Заявления вкладчики могут подать онлайн, не посещая отделение банка.

Напомним, в начале 2022 года Правительство и Нацбанк опубликовали совместное заявление о защите тенговых вкладов, которое предусматривает выплату премий по депозитам физических лиц в размере 10 процентов. Такое решение было принято на фоне возросших геополитических рисков.

В начале сентября Правительство Казахстана утвердило правила выплаты компенсаций по депозитам физлиц, размещённых в нацвалюте. Чтобы получить компенсацию, необходимо подать заявление о согласии на выплату до 1 января 2023 года. Порядок и способ подачи заявления определяют сами банки, которые должны уведомить вкладчика о возможности получения премии.

Вкладчики, не подавшие заявление в банк до 1 января 2023 года, не получат компенсации.

Премия в десять процентов выплачивается на сумму денег на компенсируемом депозите, действовавшем на конец операционного дня 23 февраля 2022 года, в пределах 20 миллионов тенге в каждом банке.