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pixabay.com Сегодня, 13:07
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Фото: pixabay.com

Компенсации по депозитам: кому положены и как получить

Нужно подать заявление в банк до 1 января 2023 года, иначе компенсацию не начислят.

Правительство Казахстана утвердило правила выплаты компенсаций по депозитам физлиц, размещённых в нацвалюте, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на Правила.

Согласно документу, чтобы получить компенсацию, необходимо подать заявление о согласии на выплату до 1 января 2023 года. Порядок и способ подачи заявления определяют сами банки, которые должны уведомить вкладчика о возможности получения премии.

В заявлении о согласии указываются:

  • фамилия, имя, отчество (при наличии);
  • индивидуальный идентификационный номер;
  • согласие депозитора с порядком, установленным правилами, и представлением необходимой информации КФГД, АО "ФПК", Казахстанскому фонду устойчивости, в том числе информации, составляющей банковскую и иную охраняемую законом тайну;
  • согласие на сбор и обработку данных АО "ФПК" и Фондом персональных данных в соответствии с Законом Республики Казахстан "О персональных данных и их защите" для выплаты компенсации.

Вкладчики, не подавшие заявление в банк до 1 января 2023 года, не получат компенсации.

Премия в десять процентов выплачивается на сумму денег на компенсируемом депозите, действовавшем на конец операционного дня 23 февраля 2022 года, в пределах 20 000 000 тенге в каждом банке.

Компенсация рассчитывается:

  • При отсутствии частичного изъятия денег с компенсируемого депозита до 23 февраля 2023 года включительно – как сумма, имеющаяся на компенсируемом депозите на конец операционного дня 23 февраля 2022 года, умноженная на десять процентов.
  • При пополнении, частичном изъятии денег с компенсируемого депозита в период с 23 февраля 2022 года по 23 февраля 2023 года включительно расчёт компенсации осуществляется на сумму минимального остатка компенсируемого депозита, зафиксированного на конец операционного дня за период с 23 февраля 2022 года по 23 февраля 2023 года включительно, умноженную на десять процентов
  • При открытии нового компенсируемого депозита в расчёте компенсации учитывается минимальный остаток, зафиксированный в течение операционного дня за период с даты истечения срока компенсируемого депозита до даты заключения нового депозита.
  • При объединении вкладов в жилищные строительные сбережения в период с 23 февраля 2022 года по 23 февраля 2023 года включительно расчёт компенсации осуществляется на сумму минимального остатка объединённых вкладов, зафиксированного на конец операционного дня за период с 23 февраля 2022 года по 23 февраля 2023 года включительно, но не более 20 000 000 тенге в совокупности по всем вкладам вкладчика в жилищном строительном сберегательном банке, умноженную на десять процентов.
  • При делении вкладов в жилищные строительные сбережения в период с 23 февраля 2022 года по 23 февраля 2023 года включительно расчёт компенсации осуществляется на сумму минимального остатка раздёленных вкладов, зафиксированного на конец операционного дня за период с 23 февраля 2022 года по 23 февраля 2023 года включительно, но не более 20 000 000 тенге в совокупности по всем вкладам вкладчика в жилищном строительном сберегательном банке, умноженную на десять процентов.

Механизм выплаты компенсации:

Банки в течение семи рабочих дней после 23 ноября 2022 года и 23 февраля 2023 года представляют в Казахстанский фонд гарантирования депозитов реестр компенсируемых депозитов;

КФГД в течение трёх рабочих дней после получения от банков реестров направляет в Фонд проблемных кредитов сведения по сумме компенсации.

Министерство финансов Республики Казахстан перечисляет в ФПК средства, выделенные на выплату компенсации. ФПК после получения от КФГД сведений по компенсации на конец дня 23 февраля 2023 года:

  • в течение трёх рабочих дней переводит 50% от общей суммы компенсации банкам-участникам;
  • в течение одного рабочего дня направляет письмо-поручение Казахстанскому фонду устойчивости на перевод оставшейся суммы. Фонд устойчивости в течение двух рабочих дней переводит 50% суммы компенсации банкам. 

Суммы компенсации зачисляются банками на текущие банковские счета вкладчиков в течение двух рабочих дней после получения от фондов сумм компенсации.

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#банк #банки второго уровня #депозиты
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