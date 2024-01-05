Казахстанская полиция начала проверять новые спецзнаки на авто

Полицейские Туркестанской области проверили автомобили, работающие на газе, на наличие специального знака, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД Казахстана.

С 1 января в стране вступили в силу изменения в стандарт "Технические средства регулирования дорожного движения. Правила применения". Он предусматривает обязанность устанавливать специальные знаки на автомобили, которые работают на газе.

В частности, автомобили, оснащённые газовыми баллонами, должны маркироваться опознавательным знаком жёлтого равностороннего треугольника с надписью GAS. Цель нововведения — идентификация автомобилей с газовым оборудованием для ограничения их въезда в крытые паркинги. Эта мера введена для безопасности.

В Туркестанской области полицейские уже провели соответсвующую проверку. Они останавливали водителей машин, имеющих газобаллонное оборудование, и напоминали о необходимости установить опознавательный знак.

Всего в области 431 364 единиц автотранспорта, из них 67 056 работает на газе.