Казахстанская дзюдоистка взяла "золото" турнира серии Grand Slam

Представительница команды Казахстана по дзюдо Галия Тынбаева стала обладательницей золотой медали международного турнира серии Grand Slam, передаёт BaigeNews.kz.

В схватке за первое место ей противостояла Сабина Гилязова (Россия). Казахстанка первой заработала один балл, а затем и вовсе получила "иппон", победив досрочно.

Галия Тынбаева выступает в весе до 48 килограммов.