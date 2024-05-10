Казахстанская дзюдоистка взяла "золото" турнира серии Grand Slam
Сегодня, 17:34
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Сегодня, 17:34Сегодня, 17:34
234Фото: olympic.kz
Представительница команды Казахстана по дзюдо Галия Тынбаева стала обладательницей золотой медали международного турнира серии Grand Slam, передаёт BaigeNews.kz.
В схватке за первое место ей противостояла Сабина Гилязова (Россия). Казахстанка первой заработала один балл, а затем и вовсе получила "иппон", победив досрочно.
Галия Тынбаева выступает в весе до 48 килограммов.