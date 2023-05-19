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Максим Морозов Сегодня, 13:50
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Сегодня, 13:50
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Фото: Максим Морозов

Казахстанская авиакомпания запускает прямой рейс Астана - Анкара

Самолёт Fly Arystan будет летать из Астаны в Анкару два раза в неделю, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КГА.

"С 23 мая 2023 года авиаперевозчик Fly Arystan планирует открыть прямые регулярные пассажирские рейсы по маршруту "Астана – Анкара" с частотой два рейса в неделю по вторникам и субботам на воздушных судах типа Airbus- 320", - говорится в сообщении.

Напомним, что с 13 марта казахстанцы могут летать рейсами египетской компании Air Cairo в Шарм-эль-Шейх из Астаны, а 14 марта — из  Алматы.

 

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Сегодня, 13:50
200
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