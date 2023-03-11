Египетская авиакомпания запускает рейсы в Шарм-эль-Шейх из Астаны и Алматы

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С 13 марта казахстанцы смогут летать рейсами египетской компании "Air Cairo" в Шарм-эль-Шейх из Астаны, а 14 марта — и з Алматы рейсами, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета гражданской авиации МИИР РК.

Как отмечают в ведомстве, вопрос открытия регулярных пассажирских рейсов проработал КГА совместно с авиационными властями Египта в рамках программы "открытое небо".

"Авиакомпания "Air Cairo" планирует начать выполнение прямых регулярных пассажирских рейсов по маршрутам Астана – Шарм-эль-Шейх с 13 марта 2023 года с частотой 2 рейса в неделю (понедельник и пятница) и Алматы – Шарм-эль-Шейх с 14 марта 2023 года с частотой два рейса в неделю (вторник и суббота) на воздушных судах типа А-320", — сообщили в КГА.

"Air Cairo" – египетский авиаперевозчик, базирующийся в Каире. Авиакомпания начала выполнять полеты в 2003 году.

Авиакомпания выполняет международные рейсы в более чем 20 стран мира (Армения, Дания, Австрия, Азербайджан, Франция, Грузия, Германия, Венгрия, Италия и т.д.) по 50 маршрутам.

В парке авиакомпании имеется 19 воздушных судов типа Airbus А320, A320neo, ATR 72 и Embraer 190.

Открытие авиасообщения между Казахстаном и Египтом будет способствовать дальнейшему развитию торгово-экономического, туристического и культурного сотрудничества между странами, отмечют в КГА.