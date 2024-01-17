Казахстанки проиграли четыре боя из пяти на турнире по боксу в Сербии

Женская сборная Казахстана по боксу неудачно начала выступление на международном турнире "Кубок наций" в Сомборе (Сербия), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

В первый день соревнований команда понесла четыре потери.

Юниорка Марал Толепберген (50 кг) проиграла россиянке Анастасии Голуновой - 0:5; Гульнар Турапбай (50 кг) уступила румынской боксёрше Михаэле Бадеску - 2:3; Молдир Тойкова (50 кг) потерпела поражение от узбекистанки Ферузы Казаковой - 0:5, а Бакыт Сейдиш (66 кг) проиграла представительнице Узбекистана Навбахор Хамидовой - 0:5.

Единственную победу Казахстану принесла Анита Адишева (54 кг), выигравшая у азербайджанки Зейнаб Рахимовой - 4:1.