Казахстанка выиграла юниорский чемпионат мира по фристайлу

Казахстанка Анастасия Городко стала победительницей юниорского чемпионата мира по фристайлу-могулу в Кьеза-ин-Вальмаленко (Италия), передаёт BaigeNews.kz.

В финале казахстанка набрала 71.89 балла, что и принесло ей золотую медаль.

Второй на чемпионатем ира стала японка Марин Ито - 71.35. Замкнула тройку лучших Юма Тагучи (Япония) - 69.96.