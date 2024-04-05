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Казахстанка выиграла юниорский чемпионат мира по фристайлу

Сегодня, 20:22
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olympic.kz Сегодня, 20:22
Сегодня, 20:22
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Фото: olympic.kz

Казахстанка Анастасия Городко стала победительницей юниорского чемпионата мира по фристайлу-могулу в Кьеза-ин-Вальмаленко (Италия), передаёт BaigeNews.kz.

В финале казахстанка набрала 71.89 балла, что и принесло ей золотую медаль.

Второй на чемпионатем ира стала японка Марин Ито - 71.35. Замкнула тройку лучших Юма Тагучи (Япония) - 69.96.

 

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