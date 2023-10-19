Казахстанка погибла в ДТП в Турции

13 октября в турецком городе Аланье в ДТП погибла 38-летняя казахстанка Алия Кульмагамбетова. Об этом сообщил её брат, передаёт BaigeNews.kz.

Подробности гибели сестры Багдат Кульмагамбетов рассказал на своей странице в Facebook. Ссылаясь на данные турецкой полиции, мужчина сообщил, что его сестра переходила дорогу на зелёный свет светофора.

"В пятницу, 13го числа мы потеряли нашу сестренку Алию Кульмагамбетову. Ей было всего 38 лет. Вся жизнь впереди и множество планов. Она погибла в результате наезда автомобиля в Алании, трасса D 400, Кестель. Со слов полиции, она переходила дорогу в положенном месте на зелёный свет. Кроме того, дорога огорожена сеткой-разделителем. Идёт следствие. За рулём была молодая девушка, которую отпустили домой до выяснения всех обстоятельств. Буквально накануне Алиюша видела одно ДТП, даже написала об этом в чат. Поэтому мы уверены в версии полиции, что она переходила дорогу правильно, и выражаем надежду на справедливое расследование дела турецкой стороной", — говорится в публикации.

Он рассказал, что у его погибшей сестры всегда была активная гражданская позиция, она занималась волонтёрством, благотворительностью.

"Отличница, умница, огромное сердце и жажда жизни. Она была волонтёром, работала школьным психологом, помогала престарелым. Очень сильно переживала за российско-украинскую ситуацию. Бросилась помогать ребятам релокантам из России, потому что всегда была за мир", — написал Багдат Кульмагамбетов.

Он отметил, что ДТП произошло на той же трассе, где ранее попала в аварию семья из Атырау.

"Ещё месяц назад нас потрясло известие о погибшей семье из Атырау. Дтп случилось на той же трассе D-400 в Алании. Местные её называют дорогой смерти. Она проходит вдоль берега и её надо пересечь, чтоб пройти к морю. О наезде написали турецкие паблики. Оказывается, больше всего гибнет людей из стран СНГ, потому что у нас пешеход всегда прав. То есть, даже если идешь на зелёный свет светофора, надо быть внимательным. Когда мы поехали за Алией, сами стали свидетелями наезда со смертельным исходом на этой же трассе. Зная Алию и её желание всем помогать, хотел бы обратиться ко всем казахстанцам быть внимательнее при посещении Алании и учитывать эти особенности. Даже если вы идёте на зелёный свет светофора, это ещё не гарантия, что вы останетесь живы", — предупредил он.

Багдат Кульмагамбетов выразил благодарность генеральному консульству Казахстана в Анталье за оказанную поддержку, а также обратился с просьбой к представителям Министерства иностранных дел РК и Генеральной прокуратры взять на контроль расследование дела.

3 сентября в Алании в результате ДТП погибла 34-летняя казахстанка и её двухлетняя дочь. 37-летний супруг погибшей в тяжёлом состоянии попал в реанимацию. 7 сентября стало известно, что он скончался в реанимации.

Погибшая Арайлым Бакытжан — журналист, основательница детского реабилитационного центра "Зейін Атырау". У пары остался девятилетний сын. После трагедии его забрали домой родственники.

Семья находилась в Алании в качестве туристов и должна была 4 сентября вернуться домой, рассказали в МИД Казахстана.