Казахстанская журналистка и её дочь погибли в ДТП в Турции

В Турции в результате крупного ДТП скончалась казахстанская журналистка и ее дочь, супруг находится в больнице, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на AtyrauPress.

Арайлым Бакытжан была известна как журналист и основательница детского реабилитационного центра "Зейін Атырау".

По информации СМИ, в автомобильной аварии погибли 3 человека и еще 17 получили ранения разной степени тяжести. Из них двое – граждане Казахстана, двое – России, шестеро – Турции, семеро – Израиля.

"Из Антальи пришла трагическая весть... Скончалась атырауская журналистка, основательница реабилитационного центра "Зейін Атырау" для особенных детей Арайлым Багытжан. Она попала в крупную автомобильную аварию в Анталье. Вместе с ней погибла и ее маленькая дочь. А муж лежит в больнице в тяжелом состоянии", - выразил соболезнования заместитель акима Атырауской области Жасулан Бисембиев.

По его словам, в настоящее время с посольством Казахстана в Турции ведутся переговоры и создаются все условия для лечения нашего соотечественника.

Также ведется работа по транспортировке тел умерших.