  • 4 Сентября, 18:33
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Подробности смертельного ДТП в Турции с участием казахстанцев сообщили в МИД

Сегодня, 16:59
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trthaber.com Сегодня, 16:59
Сегодня, 16:59
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Фото: trthaber.com

В министерстве иностранных дел рассказали подробности о ДТП в Турции, в котором погибла казахстанка и её малолетняя дочь. Как сообщил официальный представитель ведомства Айбек Смадияров, семья находилась в Алании в качестве туристов и должна была 4 сентября вернуться домой, передаёт BaigeNews.kz.

По данным МИД, 3 сентября в Алании в результате ДТП погибла 34-летняя женщина и её двухлетняя дочь. 37-летний супруг погибшей находится в реанимации в тяжёлом состоянии, ему провели операцию. Сын, которому девять лет, также в больнице, его здоровью и жизни ничего не угрожает.

"Есть версия, что некоторые пассажиры не были пристегнуты, и в момент ДТП они вылетели с машины",  - сообщил Айбек Смадияров.

Он подчеркнул, что казахстанские дипломаты находятся на связи с родными семьи, им будет оказана вся необходимая консульско-правовая помощь.

Ранее сообщалось, что погибшей в ДТП является казахстанская журналистка Арайлым Бакытжан.

 

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