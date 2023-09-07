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Смертельное ДТП в Турции: в реанимации скончался супруг казахстанской журналистки

Сегодня, 12:30
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trthaber.com Сегодня, 12:30
Сегодня, 12:30
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Фото: trthaber.com

Супруг казахстанской журналистки, общественницы Арайлым Бахытжан, погибшей с дочерью в ДТП в Турции, скончался вчера в реанимации, передаёт BaigeNews.kz.

"Мужчина вчера скончался в реанимации. Тела трех членов семьи (Арайлым, ее супруга и 2-летней дочери) сегодня доставят в Казахстан", - сообщили в МИД Казахстана.

Как сообщили в ведомстве, единственным уцелевшим в этой трагической аварии является 9-летний сын. Он уже на родине. Его забрали родственники.

Ранее сообщалось, в Турции в результате крупного ДТП скончалась казахстанская журналистка и ее дочь, супруг находится в больнице.

В министерстве иностранных дел рассказали подробности о ДТП в Турции, в котором погибла казахстанка и её малолетняя дочь.

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