Смертельное ДТП в Турции: в реанимации скончался супруг казахстанской журналистки

Супруг казахстанской журналистки, общественницы Арайлым Бахытжан, погибшей с дочерью в ДТП в Турции, скончался вчера в реанимации, передаёт BaigeNews.kz.

"Мужчина вчера скончался в реанимации. Тела трех членов семьи (Арайлым, ее супруга и 2-летней дочери) сегодня доставят в Казахстан", - сообщили в МИД Казахстана.

Как сообщили в ведомстве, единственным уцелевшим в этой трагической аварии является 9-летний сын. Он уже на родине. Его забрали родственники.

Ранее сообщалось, в Турции в результате крупного ДТП скончалась казахстанская журналистка и ее дочь, супруг находится в больнице.

В министерстве иностранных дел рассказали подробности о ДТП в Турции, в котором погибла казахстанка и её малолетняя дочь.