Казахстанка не передумала судиться с Павлом Волей

Фото: Comedy Club, instagram/lumerentsia

Девушка из Казахстана, чьё фото Павел Воля обсмеял в эфире Comedy Club, всё-таки готовит иск в суд, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Стархит".

Балауса Толеген рассказала изданию, что изначально не хотела подавать в суд на артиста. Однако после того, как ее гневные посты разлетелись по Сети, а юристы подтвердили, что использование изображения всё-таки было незаконным, девушка передумала.

Фото: instagram/lumerentsia

Перед Новым годом Балауса проконсультировалась с адвокатами и готовит документы.

"Было очень много вопросов по поводу того, действительно ли нарушены мои права: все-таки фотография находится в открытом доступе. В итоге оказалось, что подать в суд можно. С юристом я уже созвонилась и встретилась. Пока не могу об этом много распространяться, но в целом, да, процесс запущен", — рассказала 25-летняя феминистка.

Фото: instagram/lumerentsia

Напомним, речь идет о фрагменте его стенд-апа, который был показан в эфире 17 декабря прошлого года. Во время шоу Comedy Club Павел Воля выступил с номером под названием "Женские понты", где рассказал о странном на его взгляд поведении девушек. Описывая "летящую девушку", он показал фотографию Балаусы Толеген из Казахстана, сделанную в 2018 году.

"Что-то между мечтой и долбанько" — высказался комик.

Друзья поддержали Балаусу и распространили ее пост, активно упоминая аккаунты Comedy Club и самого Павла Воли, но многочисленные отметки до сих пор остались без официальной реакции. В соцсетях казахстанская активистка заручилась большой поддержкой как своих подписчиков, так и просто неравнодушных наблюдателей. Однако нашлись и хейтеры.

"Есть очень много людей, которые говорят, что я хайпую на пустом месте. Да, я хайпую и ничего плохого в этом не вижу. Только так можно донести до общественности, которая испытывает смешанные чувства, что происходящее не окей. Меня качает из стороны в сторону. То есть утром мне, например, хочется поскорее от всего этого избавиться, а в обед я снова злюсь. Устала, вроде объяснила подробно, но люди бесконечно поднимают эту тему в комментариях. Я уже не могу фильтровать хейт, но надо довести дело до какого-то логического завершения", — цитирует "Стархит" слова героини истории.

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Толеген утверждает, что ее главная цель — добиться справедливости, а не денег. Но и от возмещения ущерба девушка не откажется:

"Что я конкретно хочу? Во-первых, элементарно извинений. А дальше пока не знаю. Будем разговаривать. Возможно, и моральную компенсацию".

Ранее о скандале высказалась и российская журналистка Ксения Собчак, заявив что такой стишь шуток "похож на синдром Нурлана Сабурова — высмеивать тех, кто не сможет тебе ответить".