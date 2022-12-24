"Синдром Нурлана Сабурова". На Павла Волю хотят подать в суд за высмеивание фото казахстанки

Фото: trikky.ru

В соцсетях активно обсуждают новый скандал с участием Павла Воли, который в своем вытуплении оскорбил девушку из Казахстана и теперь ему грозит суд, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Стархит".

Речь идет о фрагменте его стенд-апа, который был показан в эфире 17 декабря. Во время шоу Comedy Club он выступил с номером по названием "Женские понты", где рассказал о странном на его взгляд поведении девушек. Описывая "летящую девушку", он указал на фотографию Балаусы Толеген из Казахстана, сделанную в 2018 году.

"Что-то между мечтой и долбанько" — высказался комик.

После этого в личные сообщения девушке стали сыпаться сообщения, а ее друзья стали критиковать эту ситуацию. Балаусе также не понравилось, что ее фотографии опубликовали на массовую аудиторию.

"Я изначально долго сомневалась, стоит ли обращаться к юристам, так как тема довольно неоднозначная со стороны законности, и поэтому осветила проблему в соцсетях. В основном с этической стороны. Потом решила, что не буду подавать иск, так как боялась, что не вывезу эмоционально и финансово. Но из-за вирусности ситуации в соцсетях, мне сами юристысты пишут, с одной из них будет созвон на выходных, и будем решать", — говорит казахстанка.

О скандале высказалась и российская журналистка Ксения Собчак.