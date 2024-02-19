Казахстанец выиграл "серебро" Кубка мира по шорт-треку

На первом этапе Кубка мира 2024 года по шорт-треку в польском Гданьске казахстанец Денис Никиша стал вторым, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу министерства туризма и спорта РК.

Казахстанский спортсмен выиграл "серебро" на дистанции 500 метров.

Золотая медаль досталась канадцу Стивену Дюбуа, "бронза" — поляку Михаилу Невински. В мировом рейтинге Никиша занимает 6-е место на дистанции 500 метров.

Это вторая медаль Казахстана на Кубке мира по шорт-треку за неделю, сообщает Telegram-канал "Спорт Шредингера". 11 февраля казахстанец Адиль Галиахметов выиграл бронзу на дистанции 100 метров на этапе в немецком Дрездене.

Год назад Денис Никиша стал победителем Кубка мира по шорт-треку в Дордрехте (Нидерланды). Он возглавил общий зачёт на дистанции 500 метров и занял первое место, набрав 402 балла.

В декабре 2023 года Денис Никиша занял третье место на этапе Кубка мира в южно-корейском Сеуле. Спортсмен финишировал со временем 41, 525 на дистанции 500 метров.