Казахстанец выиграл "серебро" Кубка мира по шорт-треку
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На первом этапе Кубка мира 2024 года по шорт-треку в польском Гданьске казахстанец Денис Никиша стал вторым, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу министерства туризма и спорта РК.
Казахстанский спортсмен выиграл "серебро" на дистанции 500 метров.
Золотая медаль досталась канадцу Стивену Дюбуа, "бронза" — поляку Михаилу Невински. В мировом рейтинге Никиша занимает 6-е место на дистанции 500 метров.
Это вторая медаль Казахстана на Кубке мира по шорт-треку за неделю, сообщает Telegram-канал "Спорт Шредингера". 11 февраля казахстанец Адиль Галиахметов выиграл бронзу на дистанции 100 метров на этапе в немецком Дрездене.
Год назад Денис Никиша стал победителем Кубка мира по шорт-треку в Дордрехте (Нидерланды). Он возглавил общий зачёт на дистанции 500 метров и занял первое место, набрав 402 балла.
В декабре 2023 года Денис Никиша занял третье место на этапе Кубка мира в южно-корейском Сеуле. Спортсмен финишировал со временем 41, 525 на дистанции 500 метров.
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