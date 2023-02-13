Казахстанец выиграл Кубок мира по шорт-треку

Фото: МКС РК

Казахстанский спортсмен Денис Никиша стал победителем Кубка мира по шорт-треку в Дордрехте (Нидерланды), передает BaigeNews.kz. Об этом сообщили в министерстве культуры и спорта.

Никиша возглавил общий зачет на дистанции 500 м и занял первое место, набрав 402 балла. В первой десятке еще один казахстанец - Абзал Ажгалиев. Он занял 8 место.