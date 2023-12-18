Казахстанский шорт-трекист завоевал бронзу на этапе Кубка мира в Сеуле
Сегодня, 13:48
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Сегодня, 13:48Сегодня, 13:48
130Фото: Международный союз конькобежцев
Представитель команды Казахстана по шорт-треку Денис Никиша занял третье место на этапе Кубка мира в южно-корейском Сеуле, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Национального Олимпийского комитета РК.
Казахстанец завоевал "бронзу" на дистанции 500 метров. Никиша финишировал со временем 41.525.
Первым на финише был Шаоан Лю из Китая (41. 196). Второе место осталось за И Ра Сё (Южная Корея) - 41.205і.
Добавим, что в финале на дистанции 1500 метров Еркебулан Шамуханов получил пенальти.
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