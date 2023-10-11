Казахстан является домом для различных религий и конфессий – эксперты

XXI заседание секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий позволит ясно взглянуть на проблемы и кризисы, с которыми сталкивается мир и человечество. Такое мнение высказали участники заседания, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Председатель центрального совета ордена "Чогие" корейского буддизма, преподобный Чжу Гёнг отметил, что издавна Казахстан, находящийся в центре Шёлкового пути, связывающего Восток и Запад, был домом для различных религий и конфессий, живущих в мире и согласии.

"Правительство Казахстана, продолжая эту историю и традиции, начиная с проведения первого Всемирного Съезда лидеров мировых и традиционных религий в 2003 году, основываясь на признаках открытости, толерантности, взаимного уважения и равенства, исследовало путь сосуществования и сотрудничества через встречи и диалог между религиями с религиозными лидерами со всего мира", - сказал на заседании секретариата Чжу Гёнг.

Он выразил надежду, что после заседания религии и конфессии будут лучше понимать друг друга.

"С точки зрения буддизма ныне существующий мир является отражением последствий индустриализации и технологического прогресса. Продвижение технологий приносит человечеству множество благ. Но за этой яркой стороной и теней становится всё больше и больше. Разрыв между богатыми и бедными увеличивается. Человечество, расы и нации не могут преодолеть границы жадности и эгоизма, что приводит к таким проблемам, как голод, появление терроризма, беженцев и непрекращающейся войны", - заявил Гёнг.

Особенно важными проблемами участник заседания считает экологическое разрушение, климатические кризисы, инфекционные болезни и разрушение экосистем, с которыми человечество сталкивается впервые в истории.

"Мы должны осознавать, что все эти и будущие бедствия в конечном итоге исходят из человеческой жадности и невежества. Я надеюсь, что это станет временем совместного поиска и размышления о нашей роли как верующих", - отметил Гёнг.

Председатель попечительского совета Глобального центра мирного сосуществования короля Бахрейна Шейх Абдалла бен Ахмад Аль Халифа в свою очередь сообщил, что Бахрейн стремится внести свой вклад в прекращение насилия и боли во всём мире.

"Мы работаем над распространением культуры мира, установлением доверия. Работаем с заинтересованными организациями с тем, чтобы способствовать человеческому сближению и религиозной толерантности. Мы общаемся на протяжении всего года с целью обмена идеями и опытом в реализации качественных инновационных проектов", - сказал он.

Также представитель Бахрейна дал понять, что его страна выступает против религиозной ненависти и расизма.

"Я хотел бы также указать, что очень важна обратная реакция на призыв короля Бахрейна к установлению международного соглашения, чтобы признать преступными дискурсы, призывающие к религиозной ненависти, конфессиональному расизму, и запретить использовать медийные цифровые площадки с тем, чтобы высказывать неуважение к религиям", - сказал Аль Халифа.

В завершение он отметил, что Бахрейн полностью поддерживает позицию участников заседания.