В День защитника Отечества военный оркестр прошёл маршем по набережной Астаны, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство обороны РК.

Начав движение от памятника хану Кенесары, музыканты Центрального военного оркестра прошли по набережной реки Есиль через мост "Атырау", затем по парковой аллее. Шествие завершилось у фонтана в Центральном столичном парке.

"Такие "походы в народ" в праздничные дни – наша давняя традиция. Мы играем в многолюдных местах: на вокзалах, в торгово-развлекательных центрах и на площадях. Выступления наших музыкантов поднимают настроение публике, создают чувство единения и защищенности. Ведь нас узнают по военной форме одежды. Да и мы сами, видя реакцию зрителя, получаем огромную поддержку", – поделился главный военный дирижер Вооруженных сил РК подполковник Алмас Ибрагимов.

Под руководством дирижера капитана Нурлана Кучкарова оркестранты исполнили торжественные марши, казахские народные, патриотические песни и попурри.

Те, кому довелось увидеть праздничную воодушевляющую процессию, поддержали исполнителей аплодисментами. Они с удовольствием откликались на знакомые песни, подпевали им и снимали видео на память.

Фото: министерство оборон РК