Схватка за медаль Чемпионата Азии-2023 по борьбе в Астане привела к скандалу

Фото: sports.kz

Кыргызстанские болельщики резко отреагировали на поражение представительницы своей страны Мээрим Жуманазаровой от казахстанки Елены Шалыгиной в схватке за бронзовую медаль чемпионата Азии по борьбе в Астане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

В борьбе за "бронзу" весовой категории 68 килограммов в начале схватки у Жуманазаровой пошла кровь из носа, и встреча была остановлена. В итоге победу присудили Шалыгиной.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kazakhstan Wrestling 🇰🇿 (@kazwrestling_official)