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sports.kz Сегодня, 08:24
163
Сегодня, 08:24
163
Фото: sports.kz

Схватка за медаль Чемпионата Азии-2023 по борьбе в Астане привела к скандалу

Кыргызстанские болельщики резко отреагировали на поражение представительницы своей страны Мээрим Жуманазаровой от казахстанки Елены Шалыгиной в схватке за бронзовую медаль чемпионата Азии по борьбе в Астане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

В борьбе за "бронзу" весовой категории 68 килограммов в начале схватки у Жуманазаровой пошла кровь из носа, и встреча была остановлена. В итоге победу присудили Шалыгиной.

 
 
 
 
 
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Публикация от Kazakhstan Wrestling 🇰🇿 (@kazwrestling_official)

Болельщики из Кыргызстана оставили свои возмущённые комментарии на странице федерации борьбы Казахстана в Instagram, обвиняя казахстанку в "грязном поступке".

"Грош цена на такую победу, в следующем году Чемпионат Азии будет в Кыргызстане"; "Вчера иранец грязно поступил, а сегодня казахстанка, что не так, получить медаль с таким способом это ..."; "Самый позорный чемпионат Азии"; "Единственный, грязный вариант, чтобы выиграть чемпионку мира".

Полное видео противостояния спортсменок можно посмотреть ниже. 

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Сегодня, 08:24
163
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