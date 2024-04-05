Казахстан вошёл в тройку лидеров в Азии по готовности к искусственному интеллекту

Казахстан оказался на третьем месте после Индии и Турции в региональном рейтинге по Южной и Центральной Азии в Индексе готовности правительства к искусственному интеллекту на 2023 год, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

В мировом рейтинге Казахстан находится на 72 месте среди 193 стран.

По словам генерального директора "Центра поддержки цифрового правительства" Рустема Бигари, сильными сторонами Казахстана являются доступность и репрезентативность данных, цифровой потенциал и адаптивность правовой базы к цифровым бизнес-моделям. Слабые стороны – отсутствие крупных частных технологических компаний, недоступность венчурного капитала, недостаточные расходы на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы.

"Хотя Казахстан присоединился к мировой гонке в области искусственного интеллекта с опозданием, на данный момент в стране реализуются различные проекты в этой области. Первые шаги были сделаны через государственную программу "Цифровой Казахстан", которая фокусировалась на здравоохранении и развитии "умных городов". Отдельные мероприятия также были проведены в рамках национального проекта "Технологический рывок за счет цифровизации, науки и инноваций"", - сказал Бигари.

Суперкомпьютер запустят до конца 2024 года в Казахстане.

Ранее в интервью корреспонденту BaigeNews.kz Генеральный директор Центра поддержки цифрового правительства Рустем Бигари рассказал как первый казахстанский суперкомпьютер поможет развитию ИИ в стране.