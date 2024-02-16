Как первый казахстанский суперкомпьютер поможет развитию ИИ в стране

Казахстан приступает к созданию суперкомпьютера. Как заявил президент страны, компьютер будет доступен не только ученым, но и различным компаниям, чья деятельность связана с большими данными. Как будет работать супер-ЭВМ? Когда она будет готова? И как развитие искусственного интеллекта повлияет на рост экономики и бизнеса в Казахстане? Об этом в интервью корреспонденту BaigeNews.kz рассказал Генеральный директор Центра поддержки цифрового правительства Рустем Бигари.

- Рустем Айдарбекович, расскажите о будущем отечественном суперкомпьютере. В чем его особенность и какие задачи он будет выполнять?

- Суперкомпьютер – это компьютер, который объединяет несколько сотен компьютеров вместе. В отличие от простого компьютера, у него есть возможность выполнять миллионы задач. Если у обычного компьютера, сервера уйдут годы для каких-то вычислений, то для суперкомпьютера - это задача нескольких часов, максимум дней. Он нужен для широкого применения больших данных.

По прогнозам экспертов, в мире к 2024 году должно было появится 44 зеттабайтов данных. Но их сейчас 187. То есть, с развитием технологий, данных становится больше. И Казахстан не исключение, у нас начинается скапливаться большое количество данных.

Приведу пример. Для скоринга (системы оценки кредитоспособности) необходимы вычисления. Чтобы это происходило быстрее нужен суперкомпьютер, который и будет обрабатывать данные.

Также возьмем сферу здравоохранения. Например, чтобы написать предиктивную модель национального проекта "Здоровая нация" потребуется годы. Нужно будет выяснить, к примеру, количество заболевших, умерших, из-за каких проблем со здоровьем и т.д. Суперкомпьютер сделает это за считанные дни, часы. Такие примеры можно будет привести и в других сферах.

- Кто будет пользоваться суперкомпьютером и насколько он будет доступен для компаний?

- Суперкомпьютер – это большая система, которая будет сдаваться в аренду. Но доступна она будет не всем. Прежде всего, научным сотрудникам, компаниям, работающим в этой сфере, стартапам, госслужащим.

В науке мы все еще работаем по устаревшим данным, выкладкам, исследованиям, которым уже два-три года. Для того, чтобы выполнить какие-то вычисления у ученого могут уйти годы. С суперкомпьютером это будет в разы быстрее.

Что касается госслужбы, то мы знаем, сколько рутинной работы у сотрудников. По подсчетам, у них порядка 17 тысяч функций. Из них пять тысяч, это больше 30 процентов - рутинная работа.

Анализ государственного аппарата показывает, что много тратится времени на разъяснение той или иной услуги. Это происходит по-разному. Например, вы хотите приобрести земельный участок. А что для этого нужно? Какие документы? Разъяснением вопросов подобного характера занимается чиновник. Суперкомпьютер же будет работать над тем, чтобы процессы модели автоматизации рутинных процессов работали качественнее и эффективнее.

- В мире как используются эти вычислительные машины?

- Есть разные модели и вариации супермашин. Так как каждая машина для определенных задач. Есть компьютеры, которые занимаются только текстами, есть те, которые работают с цифрами, графиками. К каждому случаю нужны определенные характеристики. Они делятся по сбору, секциям, объему памяти. Сейчас в мире существует рейтинг ТОП 500 известных суперкомпьютеров.

- Какой из видов суперкомпьютера создаст Казахстан?

- Мы планируем создать общий.

- Как появилась идея о создании этой вычислительной машины. Впервые публично мы услышали об этом в начале февраля, на расширенном заседании правительства.

- Я думаю, что предпосылками этому стала цифровая зрелость страны. Мы входим в ТОП 10 стран по цифровизации. По развитию электронного правительства мы занимаем 28 место, по электронным услугам - восьмое.

У нас накопилось огромное количество данных, чтобы это посчитать нужны годы. Думаю, что создание суперкомпьютера может придать стимул науке и инновациям. Так как с появлением машин будет больше возможности изучать, писать научные статьи. Это вызовет интерес и у молодежи для построения собственных моделей.

Любая инновация, в принципе, придает импульс по многим отраслям. После этого на вещи смотришь другим взглядом.

Например, представить пять лет назад, что в Казахстане все перейдут на безналичный расчет и будут пользоваться переводами, было сложно. Сейчас также мы можем получить банковскую карту в течении нескольких минут. Помимо этого, намного меньше времени уходит переоформление номера автомобиля. Все это в стране стало обыденностью в то время, как в Испании, например, банковскую карточку делают месяц.

- Казахстан подписал соглашение с компанией Presight AI о создании суперкомпьютера. Почему была выбрана компания с ОАЭ?

- Вообще передовыми странами в развитии искусственного интеллекта являются США и Китай. Все остальные страны производные от них.

ОАЭ же уникальны тем, что они за короткое время добились результатов. Дубай самый оцифрованный город. Там везде камеры и за каждой из них есть искусственный интеллект.

Также в Дубае сделали самый большой в мире высокопроизводительный процессор. Я бы сравнил его с появлением Tesla. В целом туда привлекаются выпускники топовых вузов. Это большие умы, которые им помогают все делать.

Помимо этого, в ОАЭ есть опыт построения LLM (большая языковая модель). У нас сейчас стоит задача создать тюркскую языковую модель, не только казахскую. И в этом плане уникален опыт арабских стран.

Собрать одну языковую модель было бы хорошей идей. Она объединит людей, позволит делиться знаниями. В ОАЭ очень хороший опыт создания LLM модели, разработки вычислительных мощностей, построения центра обработки.

- Когда будет готов суперкомпьютер?

- По оптимистичным прогнозам, к концу этого года. Есть ряд условий. Их нужно согласовывать с теми, кто производить процессоры, их поставку.

Параллельно формируется база данных, которая и будет ложиться на серверы и будет сформирован первый пилот казахстанской языковой модели.

Скорость, объемы данных очень быстро растут. Соответственно, и решения нужно принимать быстрее. И поэтому нужно, чтобы данные быстрее обрабатывались. Без технологий это невозможно.

- Вы сказали, что суперкомпьютер могут использовать и стартапы. А какие бизнес-проекты в Казахстане уже сейчас используют ИИ? Приведите примеры.

- С этими примерами вы сталкиваетесь каждый день. Мы уже живем в эпоху искусственного интеллекта.

Из казахстанских проектов я бы отметил Sergek. Это интеллектуальная система видеоконтроля, анализа и прогнозирования помогает снизить правонарушения на дорогах.

По моим наблюдениям, полицейские в Астане намного реже стали беспричинно останавливать водителей. В Алматы же это происходит чаще, так как там меньше охвата этой системой.

Также отмечу стартап в Назарбаев университете по распознаванию казахского языка. В Sulpak внедряют на базе GPT голосового помощника. На сайте Aviata автоматически осуществляется подбор рейсов.

Сейчас трудно представить современный стартап без применения искусственного интеллекта.