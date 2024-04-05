Суперкомпьютер запустят до конца 2024 года в Казахстане

Данная технологическая инфраструктура будет служить для разработки моделей искусственного интеллекта и будет доступна научным, академическим кругам, а также для коммерческого использования, пояснили в МЦРИАП РК, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Запуском будут заниматься ФНБ "Самрук-Казына" и компания Group 42.

"Секторы экономики получат значительные выгоды от искусственного интеллекта, включая информационные технологии, финансовые услуги, здравоохранение, энергетику и производство. Кроме того, запуск суперкомпьютера определит лидерство Казахстана в Центральной Азии в сфере развития ИИ и предоставит возможность аренды вычислительных мощностей для отечественных компаний и сопредельных стран", - отметил директор Департамента развития инноваций Дархан Мырзабаев на брифинге в СЦК.

Председатель правления АО "Национальные информационные технологии" Ростислав Коняшкин добавил, что суперкомпьютер – это не нечто космическое, это действительно серверные мощности, которые работают по другим технологиям, на базе технологии видеокарт. Они будут размещены в центре обработки данных АО "НИТ". Уже вся необходимая инфраструктура подготовлена, заверил он.

Ранее в интервью корреспонденту BaigeNews.kz Генеральный директор Центра поддержки цифрового правительства Рустем Бигари рассказал как первый казахстанский суперкомпьютер поможет развитию ИИ в стране.