Казахстан увеличил количество рейсов в Китай
Сегодня, 14:25
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Сегодня, 14:25Сегодня, 14:25
106Фото: orbita.news
C 27 апреля текущего года авиакомпания "China Southern Airlines" увеличила количество рейсов по авиамаршруту Алматы – Пекин с 3 до 7 в неделю, передаёт BaigeNews.kz. Тем самым авиакомпания будет выполнять рейсы на ежедневной основе по данному маршруту.
Рейсы выполняются на воздушных судах типа "Эйрбас-А320/А321" емкостью 152-200 кресел.
Следует отметить, что с 10 ноября 2023 года в между Республикой Казахстан и Китайской Народной Республикой действует взаимный безвизовый режим, что способствует беспрепятственному путешествию между двумя странами.
К слову, увеличение количества рейсов будет способствовать дальнейшему развитию торгово-экономического, делового, и туристического сотрудничества между двумя странами.
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