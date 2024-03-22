Казахстан проиграл Греции с разгромным счетом в матче за выход на Евро-2024

Сборная Казахстана по футболу провела долгожданный выездной матч с Грецией в рамках полуфинальной стадии стыков за выход на Евро-2024. Игра окончилась со счетом 5:0 в пользу хозяев поля, передает BaigeNews.kz.

На 9-й минуте первого тайма игрок сборной Греции Анастасиос Бакасетас реализовал пенальти. Уже на 15-й минуте мяч в ворота казахстанцев отправил Димитриос Пелкас.

На 37-й минуте после очередной голевой атаки хозяева поля забили третий гол, его автором стал Фотис Яннидис. Через три минуты сборная РК пропустила четвертый гол, его забил Димитрис Курбелис. Во втором тайме на 86-й минуте: автогол после углового на счету Еркина Тапалова.

По итогам матча сборная Греции вышла в финал стыковых игр за путевку на Евро-2024, где сыграет против Грузии. Игра состоится 26 марта в Тбилиси.

Поддержать футболистов в Афины прилетел глава Национального олимпийского комитета РК Геннадий Головкин. Он прибыл в столицу Греции по приглашению Казахстанской федерации футбола.

Также в Афины прилетело более 400 казахстанских болельщиков.

Советник-пресс-секретарь главы государства Берик Уали сообщал, что Президент Казахстана будет смотреть трансляцию футбольного матча сборной Казахстана против Греции.

После окончания матча казахстанские игроки не смогли сдержать эмоции.

Видео: telegram/sportilinet.