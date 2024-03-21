Головкин прилетел в Грецию поддержать сборную Казахстана по футболу

Президент Национального Олимпийского комитета Казахстана Геннадий Головкин прилетел в Афины поддержать сборную Казахстана по футболу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.

В столицу Греции глава НОК отправился по приглашению Казахстанской федерации футбола. Геннадий Головкин посетит матч Греция - Казахстан в рамках полуфинала плей-офф Лиги наций. Он будет присутствовать на трибунах, оказав поддержку в важнейшей игре.

Напомним, сборная Казахстана по футболу продолжает кампанию по отбору на чемпионат Европы-2024. Казахстанским футболистам необходимо пройти Грецию. Это позволит сыграть в финале плей-офф. Путевку на Евро получит победитель.

Матч против Греции состоится в ночь на 22 марта и начнется в 00:45 по времени Астаны.

Ранее эксперты высказались о том, сможет ли сборная Казахстана обыграть Грецию.