Токаев будет смотреть матч Казахстана против Греции
Сегодня, 20:11
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Сегодня, 20:11Сегодня, 20:11
165Фото: instagram.com/kff_team
Президент Казахстана будет болеть за сборную страны по футболу в матче против Греции. Об этом сообщил советник-пресс-секретарь главы государства Берик Уали, передаёт BaigeNews.kz.
"Глава государства Касым-Жомарт Токаев как и сотни тысяч казахстанцев сегодня ночью будет смотреть трансляцию футбольного матча сборной Казахстана против Греции. Президент искренне поддерживает наших джигитов и верит, что они сделают все возможное для победы", — сообщил Берик Уали.
Матч против Греции состоится в ночь на 22 марта и начнется в 00:45 по времени Астаны.
Ранее эксперты высказались о том, сможет ли сборная Казахстана обыграть Грецию. Поддержать футболистов в Афины прилетел глава Национальцого олимпийского комитета РК Геннадий Головкин.
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