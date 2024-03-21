Токаев будет смотреть матч Казахстана против Греции

Президент Казахстана будет болеть за сборную страны по футболу в матче против Греции. Об этом сообщил советник-пресс-секретарь главы государства Берик Уали, передаёт BaigeNews.kz.

"Глава государства Касым-Жомарт Токаев как и сотни тысяч казахстанцев сегодня ночью будет смотреть трансляцию футбольного матча сборной Казахстана против Греции. Президент искренне поддерживает наших джигитов и верит, что они сделают все возможное для победы", — сообщил Берик Уали.

Матч против Греции состоится в ночь на 22 марта и начнется в 00:45 по времени Астаны.

Ранее эксперты высказались о том, сможет ли сборная Казахстана обыграть Грецию. Поддержать футболистов в Афины прилетел глава Национальцого олимпийского комитета РК Геннадий Головкин.