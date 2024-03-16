Казахстан поборется за 7-9 места в отборе на ЧМ по теннису на колясках

В Паттайе (Таиланд) продолжается квалификационный этап азиатской зоны командного чемпионата мира по теннису на колясках - BNP PARIBAS WORLD TEAM CUP, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

Мужская сборная Казахстана завершила выступление в группе "С". В заключительной игре команда уступила Малайзии со счетом 0:3. В первой игре Кайнар Нурлыбек имел хорошие шансы на победу: в стартовой партии казахстанец выиграл, во втором сете казахстанец имел матчбол, но, к сожалению, уступил оппоненту и сет, и потом весь матч - 6:4, 6:7 (5:7), 4:6.

Другие результаты:

Неязов Дастан - Юсуф Мохаммад 0:6, 0:6

Неязов Дастан/Алиякпаров Динмухамед - Юсуф/Абу 0:6, 1:6

Женская сборная Казахстана во второй встрече на турнире проиграла сборной Таиланда - 0:3.

Результаты:

Жетписова Айшуак - Хантасит Сахорн 0:6, 0:6

Бутимбаева Айжан - Сингав Тпаксорн 0:6, 0:6

Бутимбаева Айжан/ Жетписова Айшуак - Тпаксорн/Хантасит 1:6, 0:6