Казахстан обладает всеми необходимыми условиями для превращения в IT-страну - эксперт

Президент Касым-Жомарт Токаев в прошлогоднем послании народу обозначил стратегически важную задачу – превратить Казахстан в IT-страну, отметив достижения в сфере цифровизации и объеме экспорта отечественной IT-отрасли. Перед правительством была поставлена цель довести экспорт IT-услуг до одного миллиарда долларов к 2026 году. Как в целом развивается IT-отрасль в Казахстане, какие возможности отрывают технологии ИИ для бизнеса и общества – в интервью BaigeNews.kz рассказала с Асель Абдилдаевой, PhD, ассоциированным профессором и руководителем IT-компании.

- В Послании Президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что стратегически важная задача – превратить Казахстан в IT-страну. Какие предпосылки и достижения существуют в у нас в стране для реализации этой задачи?

- Для реализации этой задачи ведется огромная работа. Во-первых, со стороны государства есть поддержка и инициативы, разрабатываются программы, такие как "Цифровой Казахстан", создаются IT-парки и технопарки (например, Astana Hub, TechGarden и т.д.), есть налоговые льготы и гранты для IT-компаний, которые способствуют развитию цифровой экономики. Среди достижений в настоящее время можно отметить значительный рост IT-сектора, увеличение количества IT-компаний и стартапов, многие из которых получили международное признание и инвестиции. Участие казахстанских IT-компаний в международных мероприятиях и партнерстве с глобальными IT-гигантами, такими как Microsoft, IBM и Google, подтверждают конкурентоспособность Казахстана на мировом рынке.

Во-вторых, образование и кадры. В настоящее время вузы нашей страны внедряют современные направления в области IT, разрабатывают свои образовательные программы используя тренды в IT, а также сотрудничают с международными вузами, что помогает готовить квалифицированных специалистов. Я знаю, что каждая образовательная программа проходит экспертизу в реестре образовательных программ Национального центра развития высшего образования, где я также являюсь экспертом. Также вузы, образовательные учреждения сотрудничают с ведущими платформами онлайн-обучения, такие как Coursera и edX, предлагая курсы и программы по IT и цифровым технологиям. Могу уверенно сказать, что вузы стремятся готовить высококвалифицированных специалистов, так как я сама работала деканом высшей школы Информационных технологий и инженерии Международного университета Астана, также у меня был опыт разработки ОП и сотрудничества с IT-компаниями и международными организациями. В настоящее время я работаю профессором на кафедре Искусственный интеллект и Big Data КазНУ имени аль-Фараби.

Кроме того, хочу отметить инфраструктурные улучшения, такие как увеличение скорости и доступности интернета и цифровизация государственных услуг, которые создают единую информационную среду и стимулируют использование IT-технологий на государственном уровне.

Важным достижением является цифровизация экономики и общества, включая развитие электронного правительства и финтеха, что упрощает взаимодействие граждан с государственными органами и финансовыми сервисами. Создание исследовательских центров и активная разработка отечественного программного обеспечения способствуют инновациям и научным исследованиям в IT-сфере. Также могу сказать, что ведется множество исследований в научно-исследовательских институтах, благодаря грантовому, программно-целевому финансированию проектов, а также их коммерциализации. Есть огромный вклад научно-исследовательских институтов в развитии IT-отрасли страны. Могу это сказать с уверенностью, так как работала научным сотрудником в Институте информационных и вычислительных технологий.

Таким образом, благодаря государственной поддержке, образовательным инициативам, улучшению инфраструктуры и значительным достижениям в IT-секторе, Казахстан обладает всеми необходимыми условиями для превращения в IT-страну.

- Асель Асылбековна, помимо научной деятельности в сфере информационных технологий, вы руководите IT-компанией, которая работает с ИИ. Что вы создаете и насколько это востребовано на рынке?

- В настоящее время стремительно развивается разработка искусственного интеллекта. Сейчас каждая компания стремится создать своего ИИ для улучшения и автоматизации рутинных работ. Для активного участия в развитии IT-сектора в Казахстане мы также создали IT-компанию. Наша компания специализируется на разработке и внедрении решений на основе искусственного интеллекта (ИИ), разработки программного обеспечения, аналитики данных, стремясь внести значительный вклад в цифровую трансформацию страны. Мы являемся участниками Astana Hub. Сейчас мы разрабатываем ИИ для автоматизации бизнес процессов. Наш проект называется aisale.kz - это ИИ, который заменяет менеджеров отдела продаж.

- Глава государства призывает полноценно использовать возможности искусственного интеллекта, чтобы совершить качественный рывок к экономике знаний. Есть ли у нас уже сегодня успешные кейсы?

- Я думаю, что применение технологий искусственного интеллекта в Казахстане имеет значительный потенциал для обеспечения прироста ВВП за счет повышения производительности, улучшения качества продукции и услуг, развития новых отраслей и эффективного управления ресурсами. Ведутся исследовательские работы в научно-исследовательских институтах, в университетах. Выделяется большое количество грантов со стороны государства для развития IT.

Уже сегодня в Казахстане реализуются успешные кейсы использования ИИ в различных сферах, таких как цифровое правительство, финтех, сельское хозяйство, здравоохранение, транспорт и т.д., что подтверждает реальность и перспективность внедрения ИИ для экономического роста страны. Из успешных кейсов в Казахстане могу отметить цифровое правительство eGov, а также онлайн-банкинг и мобильные платежи. Мы тоже разрабатываем проект aisale.kz для бизнеса.

По моему мнению, большинство людей сейчас не осознают куда мы движемся, но, кажется, мы стоим перед технологической революцией, по своему уровню ее можно причислить к индустриальной революции. Это только по моему мнению! Почему индустриальной? Потому что, как раньше машины, поезда, самолеты облегчали жизнь людям, так и сейчас ИИ будет облегчать деятельность человека.

- Как вы в целом оцениваете темпы цифровизации в Казахстане?

- Темпы цифровизации в Казахстане можно охарактеризовать как стремительные и целенаправленные. Благодаря комплексному подходу, включающему государственную поддержку, развитие инфраструктуры, улучшение образования и международное сотрудничество, могу предположить, что Казахстан уверенно движется к достижению своей цели.

Реализуются проекты по развитию цифровых технологий в различных секторах на основе государственных программ и стратегий. Как уже говорилось ранее, Казахстан достиг значительных успехов в области электронного правительства, все используют eGov, которая предоставляет широкий спектр онлайн-услуг для граждан и бизнеса, упрощая взаимодействие с государственными органами и повышая их эффективность. Развиваются цифровые финансовые услуги, такие как мобильные платежи и онлайн-банкинг, которые свидетельствует о высоких темпах внедрения инноваций в финансовом секторе. Это улучшает доступность и удобство финансовых услуг для граждан.

- Президент поставил перед правительством задачу по доведению экспорта IT-услуг до одного миллиарда долларов к 2026 году? Насколько она реалистична и в каких направлениях отрасли вы видите наибольшие перспективы?

- Задача доведения экспорта IT-услуг до одного миллиарда долларов к 2026 году является амбициозной, но может быть реализуемой при условии, что продолжится активная работа с помощью государственной поддержки, улучшения инфраструктуры, развития кадрового потенциала и расширения международного сотрудничества. Я считаю, что наибольшие перспективы в этом направлении имеют такие отрасли, как разработка ПО, облачные технологии, финтех, кибербезопасность, аналитика данных и искусственный интеллект, а также образовательные технологии. Ведутся исследования в области развития IT в научно-исследовательских институтах и университетах. Разрабатывается множество технологий. В Казахстане есть современные технопарки и инкубаторы, такие как Astana Hub, TechGarden, MostHub и т.д. которые предоставляют IT-компаниям необходимые ресурсы для инноваций, привлечения инвестиций и выхода на международные рынки. Казахстанские специалисты участвуют в международных IT-мероприятиях, становятся партнерами с глобальными IT-гигантами и это все повышает видимость и доверие к казахстанским услугам на мировом рынке.

- Как вы считаете, насколько казахстанская отрасль IT привлекательна для инвесторов?

- Казахстанская отрасль IT обладает значительными преимуществами и потенциалом для привлечения инвесторов. Государственная поддержка, развитая инфраструктура, квалифицированные кадры, экономические стимулы и перспективные направления роста делают Казахстан привлекательным для инвестиций в IT-сектор. При продолжении текущих усилий по развитию и поддержке отрасли, инвестиционный климат будет только улучшаться, способствуя дальнейшему росту и успеху IT-компаний в Казахстане.

Я знаю, что Astana Hub, TechGarden, MostHub разрабатывают инкубационные и акселерационные программы по привлечению зарубежных инвестиций. Международные компании активно участвуют в проектах технопарка Astana Hub, поддерживая стартапы и инновационные проекты через акселерационные программы и инвестиции. Также есть венчурные инвестиции. В данной отрасти, я знаю, что работает MostHub. Международные венчурные фонды и инвесторы проявляют интерес к казахстанским стартапам, что способствует развитию инновационной экосистемы. За последний год количество венчурных инвестиций в казахстанские стартапы выросло, что свидетельствует о повышенном интересе со стороны международных инвесторов. Это способствует развитию инновационных проектов и укреплению связей с международными инвестиционными сообществами.

- Президент Касым-Жомарт Токаев в прошлогоднем послании поручил на законодательном уровне закрепить руководящие принципы цифровизации. Как закон "О науке и технологической политике" повлияет на развитие отрасли?

- Считаю, что закон "О науке и технологической политике" может стать важным инструментом для стимулирования и поддержания научно-технологического прогресса в Казахстане. Он позволит создать благоприятные условия для развития IT-отрасли, обеспечивая устойчивое финансирование, поддержку инноваций, развитие кадрового потенциала и международное сотрудничество. Введение четких руководящих принципов цифровизации на законодательном уровне обеспечит системный и последовательный подход к развитию науки и технологий, что в конечном итоге приведет к экономическому росту и повышению конкурентоспособности страны на мировом рынке.

Закон поможет установить четкие приоритеты в области научно-технологического развития, что позволит более эффективно распределять ресурсы и финансирование. Закрепление стратегических целей и задач создаст основу для устойчивого развития научных и технологических направлений, обеспечивая преемственность и последовательность в политике.

Закон поможет предусматривать механизмы предоставления грантов и субсидий для научных исследований и разработки инновационных технологий, что стимулирует активность в этих сферах.

Введение стипендий, грантов и других форм поддержки для молодых ученых и специалистов может стимулировать их активное участие в научно-исследовательской деятельности.

Закон поможет стимулировать международное сотрудничество в области науки и технологий, способствуя обмену опытом и знаниями. Поддержка участия казахстанских ученых и специалистов в международных научно-исследовательских проектах и конференциях укрепит международные связи и повысит престиж казахстанской науки.

Закрепление этических норм и стандартов в области научных исследований и технологических разработок обеспечит ответственное использование технологий и защиту прав граждан. Закон поможет установить правила и нормы для регулирования новых технологий, таких как искусственный интеллект и большие данные, обеспечивая их безопасное и эффективное использование.