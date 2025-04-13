В результате землетрясения, произошедшего на востоке Таджикистана, частично разрушены 17 жилых домов и одна школа, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщает Центр управления кризисными ситуациями Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне (КЧС) при правительстве Таджикистана, подземный толчок произошел в 09:24 местного времени (07:24 мск) на территории страны. Эпицентр находился в 160 километрах северо-восточнее Душанбе, в Раштском районе. Магнитуда землетрясения составила 5 баллов в эпицентре и 4 балла — в столице Таджикистана.

"По предварительным данным, 17 жилых строений и одна школа частично разрушены в эпицентре землетрясения на востоке Таджикистана", — говорится в сообщении.

Для оценки ущерба в пострадавшие районы выехала комиссия КЧС, возглавляемая заместителем председателя ведомства Хотамшо Латифзода.

Напомним, подземные толчки в 2-3 балла также ощутили жители юга Казахстана.