Землетрясение в Таджикистане разрушило 17 зданий
Магнитуда в эпицентре составила 5 баллов.
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В результате землетрясения, произошедшего на востоке Таджикистана, частично разрушены 17 жилых домов и одна школа, передаёт BaigeNews.kz.
Как сообщает Центр управления кризисными ситуациями Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне (КЧС) при правительстве Таджикистана, подземный толчок произошел в 09:24 местного времени (07:24 мск) на территории страны. Эпицентр находился в 160 километрах северо-восточнее Душанбе, в Раштском районе. Магнитуда землетрясения составила 5 баллов в эпицентре и 4 балла — в столице Таджикистана.
"По предварительным данным, 17 жилых строений и одна школа частично разрушены в эпицентре землетрясения на востоке Таджикистана", — говорится в сообщении.
Для оценки ущерба в пострадавшие районы выехала комиссия КЧС, возглавляемая заместителем председателя ведомства Хотамшо Латифзода.
Напомним, подземные толчки в 2-3 балла также ощутили жители юга Казахстана.
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