На брифинге, посвящённом актуальным вопросам авторского права в цифровой среде, обсуждалось и восстановление размещения казахстанских музыкальных произведений в социальных сетях и условия новых соглашений с международными платформами. Представители Министерства юстиции и Казахстанского авторского общества рассказали о деталях переговоров с Meta, росте выплат авторам, а также трудностях с идентификацией правообладателей, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Представители Казахстанского авторского общества подтвердили, что в результате длительных переговоров с международной платформой Meta удалось вернуть казахстанскую музыку в соцсети и добиться улучшения условий по выплатам авторам.

"Мы боролись за справедливое вознаграждение для наших исполнителей — такое же, как получают авторы за рубежом. В начале было недопонимание со стороны артистов, но в итоге нам удалось выстроить конструктивный диалог с Meta", — сообщила Генеральный директор РОО "Казахстанское авторское общество", Айнур Есендикова .

При этом, как уточнили представители организации, детали соглашения с Meta остаются конфиденциальными, включая точные суммы выплат.

Отдельно был поднят вопрос о невостребованных выплатах. 412 казахстанских авторов и исполнителей до сих пор не обратились за своими авторскими гонорарами.

"Согласно закону об авторских и смежных правах, мы обязаны разыскивать правообладателей и уведомлять их. Мы публикуем информацию на сайте, связываемся напрямую — через продюсеров, менеджеров. Но, к сожалению, иногда наши письма игнорируют, считая их попытками мошенничества", — поделилась спикер.

Они также призвали артистов быть внимательнее к входящим сообщениям и не игнорировать обращения от официальных аккаунтов: