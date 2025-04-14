Казахстанские артисты не обращались за своими гонорарами: авторов ищут через соцсети
Казахстанская музыка окончательно вернулась в соцсети.
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На брифинге, посвящённом актуальным вопросам авторского права в цифровой среде, обсуждалось и восстановление размещения казахстанских музыкальных произведений в социальных сетях и условия новых соглашений с международными платформами. Представители Министерства юстиции и Казахстанского авторского общества рассказали о деталях переговоров с Meta, росте выплат авторам, а также трудностях с идентификацией правообладателей, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.
Представители Казахстанского авторского общества подтвердили, что в результате длительных переговоров с международной платформой Meta удалось вернуть казахстанскую музыку в соцсети и добиться улучшения условий по выплатам авторам.
"Мы боролись за справедливое вознаграждение для наших исполнителей — такое же, как получают авторы за рубежом. В начале было недопонимание со стороны артистов, но в итоге нам удалось выстроить конструктивный диалог с Meta", — сообщила Генеральный директор РОО "Казахстанское авторское общество", Айнур Есендикова .
При этом, как уточнили представители организации, детали соглашения с Meta остаются конфиденциальными, включая точные суммы выплат.
Отдельно был поднят вопрос о невостребованных выплатах. 412 казахстанских авторов и исполнителей до сих пор не обратились за своими авторскими гонорарами.
"Согласно закону об авторских и смежных правах, мы обязаны разыскивать правообладателей и уведомлять их. Мы публикуем информацию на сайте, связываемся напрямую — через продюсеров, менеджеров. Но, к сожалению, иногда наши письма игнорируют, считая их попытками мошенничества", — поделилась спикер.
Они также призвали артистов быть внимательнее к входящим сообщениям и не игнорировать обращения от официальных аккаунтов:
"Хочу обратиться ко всем правообладателям: если мы пишем вам в мессенджерах, в Instagram — это не мошенники. Пожалуйста, отвечайте, чтобы вы могли получить своё законное вознаграждение", - обратилась к авторам песен генеральный директор РОО "Казахстанское авторское общество".
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