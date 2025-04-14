Экс-министр Мелиорации и водного хозяйства Нариман Кыпшакбаев предложил поднять Кокаральскую плотину на 2 метра, передаёт BaigeNews.kz.

Ветеран водной отрасли представил свой вариант сохранения Северного Аральского моря. По его словам, в Малом Арале невозможно собрать более 30 млрд кубометров воды.

"Невозможно собрать в Малом Арале 51 млрд кубометров воды. Даже при обилии воды накопить более 30 млрд кубометров не получится. Причина в том, что общий объем воды в реке Сырдарья составляет 37 млрд кубометров. На сегодня втрое выросла потребность в воде четырех стран, расположенных вдоль реки. Растет количество населения, строятся новые промышленные предприятия и населенные пункты. Говорить о том, что придет больше воды - бессмысленно", - отметил экс-министр водного хозяйства Нариман Кыпшакбаев.

Ветеран водной отрасли также отмечает, что объем воды реки Сырдарья не является стабильным. А 4-5 лет подряд повторялся цикл маловодных лет.

"Проект "Малого Арала" я начал в 1988 году. До 2006 года из Аральского моря не было выловлено ни одной рыбы. Все рыбаки разъехались. После строительства 12-километровой плотины вода в море опреснилась, сейчас в год вылавливается 8-10 тонн рыбы. В городе Аральске построено 8 рыбных заводов. Таким образом, плотина доказала свою необходимость. Теперь нужно поднять ее на два метра и укрепить", - сказал заслуженный гидротехник Казахстана.

Ранее сообщалось, что на высохшей территории Большого Аральского моря высажено 4,4 млн саженцев.

Также Министерство водных ресурсов информировало, что на 42% увеличили объем воды в Северном Арале.